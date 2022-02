EDPR reforçam no mercado americano

A EDP Renováveis anunciou que o consórcio Ocean Winds East, que integra, ganhou os direitos exclusivos para desenvolver um projeto eólico offshore de até 1,7 gigawatt (GW) nos Estados Unidos.

Os EUA representam “um dos mais promissores mercados eólicos offshore com um objetivo de capacidade eólica offshore de 30 GW até 2030, o que criará cerca de 80.000 postos de trabalho”, afirmou a empresa.

Com este anúncio, a "EDPR, através da sua associada OW, aumenta a visibilidade do seu crescimento no segmento de eólica offshore, com a capacidade em operação, contratada ou com direitos de ligação à rede atingindo os 11 GW, alargando e diversificando assim as opções de crescimento rentável a longo-prazo da EDPR, mantendo um perfil de risco equilibrado”, reafirma.