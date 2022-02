Carnaval volta tímido mas já há motivos para sorrir

2022 traz de volta não todos mas alguns carnavais pelo país. Ainda não é este ano que a data será celebrada com toda a pujança que lhe é característica mas já é possível sentir-lhe um cheirinho. E, agora que as restrições começam a ser cada vez menos, quais são as previsões dos vários turismos do país para esta altura? O i fez uma ronda para tentar perceber se o país vai ter um Carnaval animado ou nem por isso.

Apesar de garantir que “o levantamento de restrições é sempre positivo”, Vítor Costa, diretor Geral da Associação Turismo de Lisboa (ATL) e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), lembra que “é sabido que para a organização de eventos de maior dimensão é necessário o tempo e planeamento adequados à dimensão dos mesmos”, justificando assim a decisão de alguns cortejos carnavalescos não se realizarem apesar do levantamento das restrições.

Mas garante que “um ponto positivo que acaba por minimizar o impacto do cancelamento, é o facto de o Governo ter dado tolerância de ponto, pois permite um aumento das visitas nos locais onde está prevista a organização de festas neste período”, deixando como exemplo o palco móvel em Sesimbra, o Trio Elétrico e o Enterro de Carnaval em Loures, o Open Air Weekend – Carnaval Bahia, em Oeiras, “ou até mesmo os festejos de menor dimensão noutros municípios”.

Em Lisboa, defende o responsável, “existem tradicionalmente alguns festejos de Carnaval bastante relevantes no panorama nacional”. Apesar de não trazerem ao país muitos estrangeiros, “esta altura do ano regista sempre bastante movimento”. Mas o cancelamento de algumas atividades trará alguns problemas. “É claro que o cancelamento destes festejos causou prejuízos para a atividade local, no plano económico e, até mesmo, no plano social, pois existe uma tradição consolidada de organização de festejos neste período”, acrescenta Vítor Costa, que garante que os prejuízos para a restauração, hotelaria, produção e outras atividades “foram certamente avultados”. O responsável lembra ainda que “as populações locais e visitantes ficaram privados deste momento importante de festa”.

