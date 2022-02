Zelenski. De Presidente na ficção para a realidade, prova que não se nasce político: torna-se

Nos anos 60 e 80 do séc. XX nasceu a segunda vaga do feminismo, fortemente marcada pela frase “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, da escritora francesa Simone de Beauvoir. Entendeu-se que a feminilidade não é uma condição biológica, mas sim uma construção social. Esta máxima pode adaptar-se a Volodymyr Zelenski: não nasceu político, tornou-se.

Quem diria que o homem que viria a liderar a Ucrânia no decorrer de uma das maiores guerras da Europa desde 1945 seria um outrora ator e comediante? Conhecido por participar em comédias românticas e, mais recentemente, na série Servant of the People, uma sátira política em que interpretou o papel de Vasyl Petrovych Holoborodko, um professor do ensino secundário, na casa dos 30 anos, que se tornou Presidente da Ucrânia de forma inesperada.

No pequeno ecrã, tal aconteceu depois de um vídeo filmado por um dos seus estudantes – onde é possível vê-lo fazer um discurso profano contra a corrupção do governo naquela nação – se ter tornado viral. Na realidade, a história não é assim tão simples. Filho de pais judeus, Zelenski nasceu a 25 de janeiro de 1978 em Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia. Durante quatro anos, esteve em Erdenet, na Mongólia, e quando regressou à terra natal tornou-se fluente em ucraniano e inglês.

