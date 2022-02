SWIFT. Bloqueio insuficiente para travar Rússia

A intenção é clara: cortar o acesso dos principais bancos russos ao sistema de pagamentos internacional SWIFT que permite que as instituições financeiras troquem de forma rápida e eficiente as mensagens eletrónicas necessárias para levar a cabo transferências bancárias ou ordens de pagamento. Uma rede que é gerida pela Sociedade de

Telecomunicações Financeiras Interbancárias. Este é um reforço das sanções que têm vindo a ser impostas à Rússia e que recebeu luz verde, depois de algum impasse e reservas, pelos líderes da União Europeia, em conjunto com os EUA, o Reino Unido, Canadá e mais recentemente Japão.

Mas se a medida é vista com otimismo por parte da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, os economistas contactados pelo i reconhecem os impedimentos mas garantem que é possível encontrar alternativas.

“Não sei se representa um verdadeiro impedimento. Estive a ver a associação nacional russa dos utilizadores de SWIFT, têm mais de 300 bancos inscritos e foram suspensos sete, logo sobram 293 para fazer negócio”, diz ao nosso jornal João Duque. Ainda assim, admite que para fazerem operações vão ter de recorrer “quase obrigatoriamente” a intermediários porque acredita que não haja um banco europeu que vá aceitar fazer operações depois do bloqueio. “Os próprios operadores de mercado também não vão fazer essas operações diretas. Pelo menos, nas grandes empresas. Já as pequenas e médias acredito que sim porque já fizeram isso no passado e continuam a fazer hoje com países com embargos”.

