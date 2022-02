Zelenski. Um herói improvável

A invasão russa à Ucrânia tem tornado a televisão portuguesa num verdadeiro palco de guerra de palavras, chegando mesmo ao ponto de António Filipe, do PCP, ter anunciado a intenção de abandonar o programa onde estava na CNN Portugal, por não ter gostado da troca de palavras com o deputado Sérgio Sousa Pinto – quando este mostrava a colagem do PCP ao regime de Putin. Bastou citar um comunicado do Partido Comunista para as coisas ficarem ainda mais claras, embora o deputado do PCP continuasse incomodado, muito pela posição do seu partido.

Noutra ocasião, embora os comentadores tenham saído de cena precipitadamente sem que se tenha percebido porquê, Fernando Rosas e Jaime Nogueira Pinto discutiam o tema, e foi aqui que Rosas deu uma verdadeira lição à líder do seu partido, o Bloco de Esquerda. Disse o bloquista, que primeiro é preciso condenar o ataque russo à Ucrânia e depois debater a história da NATO alargar a sua influência até às portas russas. Mas, primeiro, é preciso tratar da agressão bárbara russa.

Ultrapassando as polémicas políticas, diga-se que os russos têm o direito a não querer que as antigas repúblicas soviéticas fiquem armadas até aos dentes para os poder atacar. Que façam parte da União Europeia, aqueles que podem, é completamente justo. Entrarem na NATO também é normal, desde que os seus territórios não sirvam como bases militares que possam fazer grandes estragos à Rússia. Afinal, os EUA também não querem mísseis em Cuba nem Israel quer que o Irão consiga ter a bomba nuclear no seu arsenal. Mas estas questões só devem colocar-se depois de se resolver a agressão bárbara desse ditador que dá pelo nome de Putin.

Quanto ao conflito em si, quem acreditaria que a Ucrânia conseguiria resistir tanto tempo? É óbvio que se Putin quisesses arrasar Kiev já o tinha feito, mas ele quer que os seus soldados entrem numa cidade governável, para colocar lá um Presidente fantoche.

Por fim, são cada vez mais os que se vergam à coragem do Presidente ucraniano que bem merece todos os elogios.

Zelenski, o antigo comediante, está a dar uma lição de coragem ao mundo.