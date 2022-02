Número de deslocados ucranianos poderá vir a ser superior aos sete milhões

No quarto dia da invasão russa da Ucrânia, a União Europeia avisou que este cenário pode originar uma enorme crise humanitária, sendo que o número de deslocados poderá vir a ser superior aos sete milhões.

“Estamos a testemunhar aquela que pode ser a maior crise humanitária no continente europeu em muitos, muitos anos. As necessidades aumentam a todo o momento”, declarou o esloveno Janez Lenarcic, comissário europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises. “Em relação à situação humanitária no geral, o atual número esperado de ucranianos deslocados é superior a 7 milhões", destacou numa conferência de imprensa em Bruxelas.

O dirigente mencionou ainda que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), "cerca de 18 milhões de ucranianos serão afetados, do ponto de vista humanitário, seja dentro do território da Ucrânia, seja em países vizinhos". "De qualquer forma, embora sejam estimativas aproximadas, os números são altos, e teremos de nos preparar para esse tipo de emergência", rematou Lenarcic.