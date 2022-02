O presidente da Ucrânia ligou ontem a Marcelo Rebelo de Sousa para abordar a atual situação vivida na Ucrânia. “O Presidente da República reiterou a condenação veemente de Portugal e o apoio solidário à corajosa resistência ucraniana. Apoio esse cuja concretização tem sido efetivada pelo Governo, nomeadamente através dos Ministérios competentes. Sublinhou igualmente o papel da excecional comunidade ucraniana em Portugal.” Foi ainda abordada uma parceria no âmbito da política europeia de vizinhança da qual a Ucrânia é parte.

Mas minutos depois, Zelensky recorreu ao Twitter para deixar um agradecimento especial pelo encerramento do espaço aéreo a aviões russos (ver página 32) pelo apoio à retirada da Rússia do sistema SWIFT e pelo envio de material militar.

A situação vivida na Ucrânia tem recebido reações dos vários partidos portugueses. Ontem à tarde, algumas juventudes partidárias e à qual se associaram líderes partidários como Catarina Martins (BE), João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal), Inês Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (Livre) organizaram o movimento “Pela paz, contra a invasão” e que, segundo as estimativas da polícia, juntou cerca de quatro mil pessoas em frente à embaixada da Rússia em Portugal.

A coordenadora do Bloco de Esquerda já veio defender que a “Europa tem sido lenta” e pediu “rapidez e determinação” nas sanções contra a Rússia, avisando que os oligarcas russos têm tido tempo para pôr a salvo os seus bens. “É importante que em todo o mundo os povos se levantem a dizer não à guerra, a dizer que a invasão russa à Ucrânia tem que parar e que é inaceitável”, disse aos jornalistas Catarina Martins, mostrando solidariedade com o povo ucraniano.

Catarina Martins deu, como exemplo, a proposta feita ao Governo português que logo no primeiro momento travasse os vistos gold “e também aqueles que já foram dados e que permitem a oligarcas russos colocar os seus bens a salvo em Portugal”.

Também o líder do PSD defendeu que o bloqueio da Rússia do sistema SWIFT é uma “medida violenta”, mas que se deve “ir ainda mais longe”, defendendo os impactos negativos sobre a Europa e o resto do mundo.

“Esta decisão bloqueia em larga medida todas as transações que a Rússia possa fazer de importação e exportação de bens e serviços, portanto é violenta. Mas, na minha opinião, se se puder ir mais longe, ainda se deve ir mais longe, sempre com o cuidado de nós, do lado de cá, nos defendermos dos efeitos negativos que isso tem para o resto do mundo. Uma vez consolidado isso, devemos ser implacáveis”, disse Rui Rio.

Mas apesar destas críticas agora, o líder social-democrata tinha afirmado antes que se deviam medir as consequências para a economia europeia antes de se partir para um terceiro pacote de sanções.

Críticas

A par da situação da Ucrânia há também quem lamente a “censura” que tem vindo em relação à atuação dos partidos. Para o presidente do Chega houve uma “exclusão deliberada” ao seu partido por parte dos restantes quanto às manifestações antiguerra na Ucrânia, motivo pelo qual organizou uma concentração em frente à embaixada ucraniana.

No entender de André Ventura, há “um cordão” que tentaram “impor”, bem como “uma colagem à Rússia que toda a gente percebeu, desde o início, que não tinha nenhuma razão de ser nem nenhuma realidade”. E daí ter optado pela localização da manifestação junto à embaixada ucraniana em Lisboa com o facto de os outros partidos “terem decidido fazer uma concentração e manifestação, e deliberadamente terem excluído o Chega”.

Já o ainda deputado do PCP António Filipe defende que o partido “nunca se enganou” em relação ao presidente da Rússia. “Não é sério insinuar que o PCP tem qualquer simpatia com o senhor Putin. Evidente que não”, acrescentando que “o PCP nunca se enganou em relação a Putin”, disse em declarações à CNN.

Esta reação surge depois de o partido ter sido criticado, esta semana, por ser o único que não condenou a invasão russa. No entanto, António Filipe defendeu que “uma coisa é a posição oficial e outra coisa é o que se diz sobre ela” e considerou que “se disse muita coisa que não tem a ver com a posição que o PCP manifestou”.

A discussão subiu mesmo de tom quando o deputado socialista Sérgio Sousa Pinto acusou os comunistas de serem “vassalos” do Presidente da Rússia. “Isso é um insulto”, referiu, chegando mesmo a ameaçar que iria abandonar o estúdio.