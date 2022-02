Santander. Trabalhadores despedidos protestam esta segunda-feira junto do Ministério

Os trabalhadores do banco Santander Totta que foram alvo de um despedimento coletivo vão realizar esta segunda-feira uma ação de protesto junto do Ministério da Economia, em Lisboa. Só no ano passado, saíram 1175 trabalhadores da instituição financeira e foram fechados 79 balcões, no âmbito de um processo de reestruturação que custou cerca de 165 milhões de euros. Deste total, 49 foram através de despedimento coletivo, já a maioria das saídas foi feita através de rescisões por mútuo acordo, reformas antecipadas e pré-reformas.

O protesto organizado pelo Movimento de Ação Anti Despedimentos no Banco Santander Totta (MAAD) pretende chamar a atenção de Pedro Siza Vieira “para o que se está a passar com este importante banco que incorporou diversos bancos portugueses, entre eles dois bancos históricos, o Banco Totta e Açores e o Crédito Predial Português”, lembrando que o Governo, em julho, terá admitido que iria intervir neste processo “para travar, o ilegítimo processo de destruição de centenas de postos de trabalho que estava a ocorrer no Banco Santander Totta, apesar das centenas de milhões de euros de lucros que sempre o banco obteve anualmente na última década”.

Segundo o mesmo movimento, este processo culminou com um despedimento coletivo “que está a ser impugnado por dezenas de trabalhadores e o banco está a substituir estes trabalhadores por novas contratações a mais baixos salários e inferiores condições contratuais”, afirmando que se afigura “escandaloso que neste quadro de destruição de emprego o Banco Santander Totta realize hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, uma Assembleia Geral de Acionistas para decidir pagar ao acionista Santander (Espanha) 480 milhões de euros que mais uma vez subtraem a riqueza produzida pelos trabalhadores portugueses para encher os cofres do banqueiro de Espanha, delapidando a economia no nosso país e destruindo a vida de centenas de famílias que perderam o importante rendimento do seu trabalho com o despedimento coletivo”.

E este grupo aponta o dedo ao ministro da Economia ao referir que não “sentiram qualquer ação do Ministério da Economia para travar esta destruição”.

Também o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) tinha lamentado este processo, ao considerar uma afronta aos trabalhadores despedidos pelo Santander Totta o pagamento de dividendos e depois de ter apresentado lucros de 298,2 milhões de euros em 2021, um aumento de 0,9% face ao ano anterior.

“O SNQTB critica veementemente o recente despedimento de 1 175 trabalhadores do Banco Santander Totta – dos quais 49 foram incluídos num processo de despedimento coletivo –, isto quando o banco anunciou uma subida dos lucros em 2021 e quando revelou que se prepara para pagar dividendos à casa-mãe em Espanha, referentes ao ano de 2019, e que avançará posteriormente para o pagamento de dividendos dos anos de 2020 e 2021”.