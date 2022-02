Ministros da Energia reunidos esta segunda-feira

A França, que preside ao Conselho da União Europeia, anunciou uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Energia, na segunda-feira, em Bruxelas, uma vez que muitos países europeus dependem fortemente da Rússia para importações de gás.

"Na sequência da agressão militar russa contra a Ucrânia e no quadro da presidência francesa do Conselho da União Europeia, Barbara Pompili, ministra da Transição Ecológica, reunirá na segunda-feira os seus homólogos europeus encarregados da energia, em Bruxelas, para uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros", segundo um comunicado.

O Conselho de Ministros Extraordinário terá início pelas 15H00, de acordo com a mesma fonte.