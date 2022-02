Sporting empata na Madeira (1-1) e pode ver FC Porto a afastar-se

O Sporting empatou, este sábado, frente ao Marítimo (1-1), no Funchal, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga.

Foi a equipa da casa que inaugurou o marcador aos cinco minutos da partida, com um golo de Bruno Xadas.

Ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, o Sporting conseguiu responder com um golo de Slimani. Contudo, os leões não foram além do empate e acabaram assim a comprometer a luta pelo título.

A equipa de Amorim, em segundo na tabela classificativa, soma agora 58 pontos. O FC Porto pode este domingo aumentar a vantagem para oito pontos, caso vença o Gil Vicente.