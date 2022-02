Dois jornalistas dinamarqueses baleados no leste da Ucrânia

Um jornalista e um fotojornalista dinamarqueses foram baleados, este sábado, nos arredores de Ohtyrka, no leste da Ucrânia.

A informação foi avançada pelo Ekstra-Bladet, órgão que representam, e que adiantou que ambos não correm perigo de vida, apesar de um deles ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica.

O jornal refere ainda que está a trabalhar para retirar Stefan Weichert e Emil Filtenborg daquela área para uma zona mais segura e que este episódio mostra o “quão perigoso” é estar na Ucrânia neste momento.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês confirmou a informação no Twitter e deixou uma mensagem de solidariedade para os dois jornalistas e para os seus familiares.

Orienteret om at to danske journalister fra EB er beskudt og såret i Ukraine. Begge heldigvis uden for livsfare



En hæslig påmindelse om de farer journalister i Ukraine hver dag udsætter sig for, for at dokumentere krigens rædsler



Mine tanker er hos de to, deres pårørende#dkpol