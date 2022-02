Carnaval. Algarve com enchente em fim de semana alargado

Em fim de semana de Carnaval, o Algarve espera casa cheia e desde ontem ao final da tarde registaram-se filas de trânsito de norte para sul do país. Como avançou ao Nascer do SOL o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), «com o anúncio do Governo de tolerância de ponto, permitindo que muitos residentes em Portugal possam prolongar o fim de semana, esperamos uma casa cheia».

João Fernandes lembra que esta época «sempre foi uma altura de forte procura turística na região, sobretudo marcada pela preferência dos turistas nacionais, mas também de outras paragens, em especial de Espanha». E, apesar de o Carnaval na região não se realizar a 100% este ano, destaca as atividades em Loulé e Castro Marim. «O levantamento de restrições permite-nos celebrar o Carnaval de uma forma diferente, aproximando-nos já da normalidade por que todos esperámos».