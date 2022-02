Inglaterra. 'Blue' e 'reds' jogam final da Taça da Liga

Aproxima-se a toda velocidade um fim de semana de emocionante futebol, de Espanha a Inglaterra.

Em terras de Sua Majestade, no domingo, no Estádio de Wembley, joga-se a final da Taça da Liga, entre o Chelsea de Thomas Tuchel e o Liverpool de Jürgen Klopp. É o culminar de uma competição em que, para trás, nas meias-finais, ficaram o Arsenal (derrotado pelos reds por 2-0) e o Tottenham (derrotado pelos blues por 3-0).

Dérbis com fartura Já ‘aqui ao lado’, em Espanha, a dose de dérbis será dupla: em Madrid, no sábado, Rayo Vallecano e Real Madrid estarão frente a frente, ao passo que no domingo o duelo será em Sevilha.

Na capital espanhola, no Estádio de Vallecas, os líderes temporários do Real Madrid vão enfrentar os vizinhos do Rayo Vallecano, numa altura em que os anfitriões passam por um terrível momento na liga espanhola. Contam-se quatro derrotas consecutivas, e a vitória é um sabor que desconhecem desde dezembro do ano passado. Os ‘merengues’, por sua vez, viajam na cabeceira da tabela classificativa com mais 6 pontos que o Sevilha, segundo classificado, e o bom momento não deverá acabar no bairro madrileno de Vallecas. Nem as estatísticas ajudam o Rayo, que, no último encontro com os vizinhos do Real Madrid, acabou derrotado por 2-1, em novembro do ano passado.

Ainda em Espanha, no domingo, joga-se mais um dérbi do futebol espanhol. Desta vez, mais a sul, na cidade andaluza de Sevilha, onde as duas equipas mais proeminentes desta localidade estarão frente a frente. É o verdadeiro Clássico da Andaluzia, o Dérbi do ano para os sevilhanos.

O Real Bétis, onde jogam os portugueses Rui Silva e William Carvalho, vai visitar o Sevilha de Julen Lopetegui, antigo t´cnico do FC Porto, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo a contar para a 26.ª jornada da La Liga. Como se o dérbi não fosse já palco de emoções só por colocar frente a frente as duas equipas rivais de Sevilha, este jogo específico vem carregado com uma dose extra de adrenalina: a turma de Lopetegui segue no segundo lugar da tabela classificativa, seguida logo no terceiro lugar pelo Real Bétis, que dista apenas 5 pontos dos vizinhos. Significa isto que, caso os anfitriões vençam, dilatam a distância e reforçar o segundo lugar. Por sua vez, se o emblema visitante vencer, conseguirá encurtar o fosso e aproximar-se paulatinamente do topo.

emoção em itália Este será também um fim de semana de emoções na Serie A italiana, onde os próximos dias guardam um verdadeiro duelo de titãs do futebol italiano. No domingo, os romanos da Lazio vão receber, na capital, o emblema do Nápoles. Duas equipas separadas por uns pesados 11 pontos - os napolitanos ocupam um honroso terceiro lugar, ao passo que o emblema da capital não tem tido tanto sucesso nesta temporada.