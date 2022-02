Português agredido no Rio de Janeiro

Um turista português foi roubado e agredido por quatro assaltantes em Copacabana, Rio de Janeiro.

O crime, segundo diz o portal de notícias G1, aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, por volta das 3h00 locais de quinta-feira.

A vítima tentava lutar com os quatro bandidos, mas acabou derrubado no chão e agredido com socos e pontapés. Foi ainda atingido na perna com um veículo elétrico.

Após o crime, os quatros envolvidos foram presos e levados para uma esquadra em Ipanema, onde foram reconhecidos pela vítima.