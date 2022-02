Idoso que ia a bairros pobres para aliciar menores com dinheiro para guloseimas tentou violar criança de 10 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 73 anos, suspeito de abuso sexual de crianças e tentativa de violação, em Espinho.

Em comunicado, esta sexta-feira, a autoridade revela que os crimes ocorreram no início do mês de novembro do ano passado. O suspeito, “manifestando uma preferência sexual por crianças e pré-adolescentes do sexo feminino, para obter gratificação sexual, abordava as vítimas em zonas/bairros pobres da localidade onde reside, aliciando-as com dinheiro para a compra de guloseimas a que aquelas não têm acesso”.

“Na sequência da última situação conhecida de abuso sexual e tentativa de violação de uma menor de 10 anos de idade, ocorrida no início do mês de novembro de 2021, os factos foram denunciados a esta polícia que iniciou a investigação de imediato”, acrescenta.

As diligências desenvolvidas pela PJ conduziram à identificação do autor e permitiram recolher indícios da prática dos referidos crimes, culminando agora na sua detenção.

O detido, aposentado, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.