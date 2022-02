Kremlin diz que vai analisar disponibilidade da Ucrânia para falar de neutralidade

Moscovo vai analisar a disponibilidade da Ucrânia para discutir a neutralidade do seu país.

“É uma nova declaração. Demos-lhe atenção. É um passo para o lado positivo. Agora cabe-nos a nós analisá-lo. Não posso dizer mais no momento”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, numa conferência de imprensa diária, acrescentando ainda que o Presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir-se com o Conselho de Segurança.

Sublinhe-se que em causa estão as declarações do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta quinta-feira à noite. O chefe de Estado ucraniano disse que a Ucrânia não tem medo de “falar com a Rússia”. “Falar de tudo: garantias para o nosso Estado, o estatuto de neutralidade”, afirmou. Esta sexta-feira, Zelensky voltou a pedir a Putin que negoceiem de forma a travar a operação militar russa na Ucrânia.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Sergei Lavrov, considerou que Zelensky está a mentir quando fala em debater sobre a neutralidade da Ucrânia.

Recorde-se que entre as principais exigências da Rússia estão a desmilitarização da Ucrânia e a neutralidade do país, numa renúncia às aspirações de aderir à NATO.