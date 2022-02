Segundo dia da invasão. Ministro ucraniano acusa Rússia de ter atacado infantário e orfanato

"Os ataques russos de hoje a um jardim de infância e a um orfanato são crimes de guerra e violações do Estatuto de Roma. Juntamente com o Ministério Público estamos a recolher este e outros factos, que enviaremos de imediato para Haia. A responsabilidade é inevitável", partilhou, na conta oficial da rede social Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

Recorde-se que, na quarta-feira, Dmytro Kuleba mostrou não estar satisfeito com as sanções contra a Rússia e pediu que fossem mais rigorosas. “Para impedir mais agressões de Putin, apelamos aos nossos parceiros que imponham mais sanções à Rússia agora. Os primeiros passos decisivos foram tomados ontem e estamos agradecidos por isso. Agora a pressão tem de aumentar para travar Putin. Atinjam a sua economia e os seus ‘comparsas’. Batam mais. Batam com força. Batam agora”, divulgou também por meio de um tweet.

