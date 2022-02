Depósitos: 173,4 mil milhões de euros em janeiro

Os particulares tinham depositado nos bancos 173,4 mil milhões de euros no final de janeiro, o que representa um aumento de 6,3% face ao período homólogo. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP). Já as empresas tinham 60,5 mil milhões de euros depositados nos bancos, o que representa um decréscimo de 1.280 milhões de euros em relação a dezembro, disse a entidade liderada por Mário Centeno.

O BdP revelou ainda que os empréstimos continuaram a subir em janeiro tanto no segmento das empresas como no segmento das famílias, incluindo habitação e consumo. «O montante total de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas era de 75,9 mil milhões», mas lembra que «esta aceleração é justificada, em grande medida, pelos empréstimos concedidos às empresas do setor da eletricidade, gás e água»,

Em relação aos empréstimos aos particulares, o montante total de empréstimos ascendia a 97,2 mil milhões na finalidade habitação e a 19,5 mil milhões na finalidade consumo, um aumento de 4,5% e 3,3% em relação a janeiro de 2021, respetivamente.