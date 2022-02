Évora. Treinador e funcionário de escola particular investigado por abuso sexual de menores

Um funcionário de um colégio particular em Évora está a ser investigado por suspeitas de abuso sexual de menores, confirmaram fontes policiais e judiciais à agência Lusa.

A notícia tinha sido avançada pelo Correio da Manhã, esta sexta-feira, e indicava que um treinador de futebol e funcionário do Externato Oratório de São José - Salesianos de Évora estava a ser investigado por suspeitas de abuso sexual de menores.

Agora, fontes policiais e judiciais confirmaram à agência noticiosa que a investigação está a cargo da Polícia Judiciária e do Ministério Público e que já foram ouvidos alunos, pais e funcionários do colégio.

Segundo as mesmas fontes, o homem, com cerca de 50 anos, é suspeito de trocar mensagem com alunos e o conteúdo destas mensagens “pode estar na fronteira do aliciamento sexual”.

O homem, que trabalhava naquela escola particular “há muitos anos”, foi suspenso de funções e constituído arguido. No entanto, encontra-se em liberdade.