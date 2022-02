Ovar. Pai e filho detidos por tentativa de homicídio com faca de amanhar peixe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, com 55 e 28 anos, pai e filho, suspeitos, em coautoria, do crime de homicídio na forma tentada.

Segundo revela um comunicado da autoridade, divulgado esta quinta-feira, o crime ocorreu recentemente numa rua do centro da cidade de Ovar, quando os suspeitos se envolveram em “confronto físico” com um homem, de 19 anos, “conhecido de ambos”, que se encontrava “acompanhado da esposa”.

A vítima foi agredida “a soco e a pontapé” e, no decorrer da briga, “o indivíduo mais novo empunhou uma faca de amanhar peixe, com razoáveis dimensões, que ocultava no carro em que se transportava com o pai, tendo atingido o corpo do opositor com vários golpes, um dos quais desferido ao nível da região abdominal”.

“Da agressão resultaram ferimentos graves na vítima, causando-lhe lesões que lhe puseram em perigo a vida e que obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência”, lê-se.

Os agressores “fugiram do local deixando a vítima a esvair-se em sangue, valendo-lhe a ajuda prestada pela esposa e pelo filho, bem como a rápida intervenção dos meios de socorro médico”.

O suspeito mais velho, comerciante de pescado, e o filho, sem qualquer ocupação profissional, foram presentes às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.