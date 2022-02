Britney Spears revela que quer processar ex-gestora por esta a ter feito "temer pela própria vida"

Britney Spears afirmou na quarta-feira que irá processar a sua antiga gestora que a fez “temer pela própria vida”: "Vou processar a Tri Star!", revelou a artista de 40 anos, numa publicação na sua página de Instagram que entretanto apagou.

Spears conta que o pai, Jamie Spears, "venerava" a fundadora da Tri Star Sports & Entertainment Group, Lou Taylor, assim como o seu sócio, Robin Greenhill.

"Ele fazia qualquer coisa que lhe pedissem! Acho que estavam a tentar matar-me... Até hoje acredito que era exatamente isso que estavam a tentar fazer", defende Britney.

Jamie, de 69 anos, contratou a Tri Star, em 2008, para gerir o património de Britney depois de se ter iniciado a tutela, que terminou no ano passado.

"Ninguém conseguiria sobreviver àquilo que eles fizeram comigo! Eu vivi e lembro-me de tudo", sublinha a artista.

Em setembro, o jornal The New York Times lançou um documentário apelidado de 'Controlling Britney Spears', em português ‘Controlando Britney Spears’ que referiu que o pai de Britney, Greenhill e o presidente de uma empresa de segurança vigiavam todas as comunicações da artista, chegando mesmo a colocar escutas no seu quarto.