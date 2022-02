Wordle. Um gesto de amor que conquistou milhões

Com apenas cinco letras, Josh Wardle criou um dos passatempos mais populares e desafiantes dos últimos tempos. No pico da pandemia, em 2020, o britânico, com formação em engenharia de software, e a sua namorada, Palak Shah, tinham o ritual de jogar as palavras cruzadas e o Spelling Bee do New York Times todas as manhãs. Dessa rotina entre casal surgiu o Wordle.

Por de trás do jogo, cujo nome é um trocadilho entre word (palavra em inglês) e o apelido Wardle, está um gesto de amor: Josh concebeu o jogo apenas a pensar no entretenimento da namorada, uma fã de puzzles de letras.

