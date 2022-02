Dark web. E se o seu cartão de crédito estivesse à venda?

E se o seu cartão de crédito ou débito estivesse à venda na dark web? Pode parecer um cenário hipotético, mas foi verificado pela empresa NordVPN, que analisou os dados de quatro milhões de cartões bancários que se encontravam à venda e concluiu que, destes, 3281 pertenciam a cidadãos portugueses. O preço médio dos cartões encontrados era de 10,50 dólares (9,25 euros à taxa de câmbio atual), sendo que os portugueses eram um pouco mais caros: 12,26 dólares (10,80 euros).

Entre os cartões nacionais encontrados destacam-se os Visa (1002), seguidos dos Mastercard (367) e Maestro (9). “A missão da Nord Security e especialmente da NordVPN é fazer com que as pessoas se possam sentir mais seguras na internet. Grande parte dessa missão passa por informar e sensibilizar as pessoas em relação à privacidade e aos riscos reais e, consequentemente, dar soluções/informações sobre como evitar esses riscos, dentro do possível”, explica a NordVPN ao i, adiantando que “hacks a cartões bancários é algo cada vez mais recorrente e que afeta de forma muito significativa a vida das pessoas”.

