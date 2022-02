Os heróis são agredidos e assobia-se para o ar?

As agressões a dois enfermeiros e a um segurança do Hospital de Famalicão ainda vão fazer correr muita tinta, mas é óbvio que o assunto é tratado com todas as pinças. A história é completamente incompreensível, à semelhança de muitas outras passadas em hospitais, já que o grupo de 10 ou 20, ainda não se percebeu muito bem o número exato, pretendia que um familiar fosse atendido nas urgências. Querendo mandar no hospital, parece que o grupo ‘pegou’ numa maca e foi desferindo agressões a quem se lhe opunha, enquanto a familiar continuava mal. Pelos vistos, não deve ter ficado melhor já que os agressores e o suposto doente fugiram. A segurança nos hospitais é daquelas histórias que me deixam completamente perplexo, pois os centros de saúde existem para cuidar das pessoas e não para serem sacos de boxes de esta ou daquela etnia. Há muito que se sabe que determinadas pessoas têm uma forma de viver a doença um pouco peculiar. Se um deles é internado montam-se acampamentos à porta do hospital e ai de quem lhes leve más notícias. Isto passa-se há muitos anos, mas ninguém quer saber do problema. E é completamente indiferente quem são os agressores, mas não se percebe por que os hospitais não têm câmaras de vigilância que permitam reconhecer os agressores. Estranho o silêncio de muitos, pois até há pouco tempo os profissionais de saúde eram considerados os grandes heróis do período covid. Um deles ser agredido barbaramente, falando-se mesmo que poderia ter sido morto tamanha foi a violência usada, e não haver nenhuma declaração da ministra da Administração Interna é um pouco incompreensível. Os problemas não se resolvem escondendo-os ou mandando-os para baixo do tapete. Façam um estudo exaustivo sobre as agressões a profissionais de saúde e tomem-se as medidas exigidas: punam os infratores e cuidem dos doentes. Sejam quais forem os agressores, independentemente da cultura que os norteia.