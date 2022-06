EM DIRETO | Zelensky visita linha da frente de combate e diz-se "orgulhoso"

O Presidente da Ucrânia visitou os militares ucranianos destacados na linha da frente da região leste do Donbass, foco da ofensiva russa do país "Estou orgulhoso de todas as pessoas que conheci, de todas as pessoas a quem apertei a mão", disse Volodymyr Zelensky. Acompanhe os principais acontecimentos.