EM DIRETO | Ucrânia reconquista Kharkiv

O ministério da Defesa ucraniano disse esta segunda-feira que as tropas ucranianas conseguiram com que o "inimigo" recuasse até perto da fronteira com a Rússia, tendo os "defendores ucranianos" mantido o "êxito" contra a ofensiva naquela cidade. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.