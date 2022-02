EM DIRETO | Ucrânia confirma que forças russas tomaram Chernobyl

Começou a guerra na Ucrânia. Há registo de várias explosões em diferentes cidades, incluindo em Kiev. A capital ucraniana está a ficar cada vez mais comprometida com o avançar das tropas russas no país. Acompanhe ao minuto a evolução do conflito, espoletado pela Rússia.