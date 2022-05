EM DIRETO | Regresso às negociações? Kremlin admite que economia está "desfeita"

Este fim de semana assistiu-se a um desenvolvimento inesperado na frente Russa, com a admissão por parte do Kremlin de que a sua economia estava “praticamente desfeita” no que toca a questões logísticas, com o ministro dos Transportes a reconhecer que as sanções estão a ter um impacto bastante profundo no setor que tutela. E se isto pode significar que Moscovo poderá estar aberta a retomar as negociações, por agora, alguns dos conselheiros de Zelensky, aqueles que representam a linha mais dura entendem que o único resultado aceitável é que a integridade seja restaurada e o território retome as fronteiras que ficaram definidas em 1991. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.