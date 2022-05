EM DIRETO | Rússia volta a ameaçar Finlândia e Suécia: "Serão um espaço de confronto"

Maria Zakharova, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, voltou a ameaçar a Finlândia e a Suécia, caso os dois países decidam entrar para a NATO. “Se a Finlândia e a Suécia aderiram à aliança, transformar-se-ão num espaço de confronto entre a NATO e a Rússia com todas as consequências que isso possa implicar”, ameaçou Maria Zakharova. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.