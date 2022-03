EM DIRETO | Rússia e Ucrânia não se entendem sobre cessar-fogo de 24 horas

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse, à saída da reunião com Sergey Lavrov, que não foi possível chegar a acordo sobre um possível cessar-fogo de 24 horas para resolver os problemas humanitários no terreno. “Fiz o meu melhor para, pelo menos, encontrar uma solução diplomática para a tragédia humanitária que se está a desenrolar no terreno de combate e nas cidades cercadas”, explica Kuleba. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.