EM DIRETO | Putin bem precisa de uma vitória em Mariupol

A ofensiva no Donbass não está a correr nada bem. Até agora, forças russas estão num impasse, não conseguiram capitalizar o terreno mais plano da região – ideal para as suas forças mecanizadas, sem tantas áreas urbanas ou florestais como o norte de Kiev, dificultando que tropas ucranianas emboscassem os invasores com mísseis de ombro – e o apoio que têm entre parte da população do Donbass. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.