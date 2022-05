EM DIRETO | Primeiro-ministro canadiano faz visita surpresa à Ucrânia

Justin Trudeau está a fazer uma visita surpresa à Ucrânia, e encontra-se hoje na cidade de Irpin. "Tive a honra de me encontrar com o Primeiro-Ministro do Canadá Justin Trudeau, que veio a Irpin para ver com os seus próprios olhos todo o horror que os ocupantes russos têm causado à nossa cidade", disse Oleksandr Markushyn, presidente da câmara de Irpin, através do Telegram. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.