EM DIRETO | Portugal pode receber, por agora, mais de mil deslocados da Ucrânia. Praça central de Kharkiv destruída após ataque russo

Esta manhã começa com mais um ataque à segunda maior cidade da Ucrânia. As tropas russas lançaram mísseis ao centro da cidade, atingindo um edifício de administração e vários prédios residenciais. De acordo com o último balanço, há pelo menos dez mortos e 35 feridos neste ataque. O Governo português apresentou medidas de apoio aos deslocados da Ucrânia, tendo como objetivo responder às necessidades essencais: alojamento, proteção legal e social e emprego. Acompanhe aqui todos os acontecimentos.