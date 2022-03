EM DIRETO | "Pelo amor de Deus, este homem não pode continuar no poder", diz Biden sobre Putin

O Presidente dos EUA discursou, este sábado, no Palácio Real na Polónia e acusou o homólogo russo de ser um ditador cínico, a quem deixou um aviso: "As forças americanas estão na Europa não para se envolver no conflito, mas para defender os nossos aliados na NATO. Nem pensem em avançar e entrar num centímetro que seja do território da NATO". Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.