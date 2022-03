EM DIRETO | Ouvidas três explosões esta manhã em Kiev

Numa videoconferência com o parlamento italiano, Volodymyr Zelensky, referiu que já morreram 117 crianças desde o início da invasão russa à Ucrânia. O líder ucraniano disse ainda que a guerra está a ser organizada "há dezenas de anos por uma só pessoa, ganhando tanto dinheiro com as exportações de petróleo, de gás, e utilizando agora esse dinheiro para os fins bélicos". Na manhã desta terça-feira foram ouvidas três explosões no centro de Kiev, tendo soado as sirenes poucos minutos antes. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.