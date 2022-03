EM DIRETO | ONU aprova voto de condenação à Rússia. Delegações a caminho da 2ª ronda de negociações

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou esta quarta-feira um voto de condenação à Rússia pela invasão da Ucrânia. De todos os Estados-membros, 141 votaram favoravelmente, 35 abstiveram-se (incluindo Cuba e China), e cinco votaram contra: Bielorrússia, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. A delegação ucraniana está a caminho da fronteira da Bielorrússia com a Polónia para a próxima ronda de negociações com a Rússia. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto