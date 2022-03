EM DIRETO | Macron diz que não usaria as palavras que Biden utilizou para classificar Putin

Emmanuel Macron confessou este domingo que não utilizaria as palavras escolhidas por Joe Biden para classificar Vladimir Putin, salientando que as vias diplomáticas são importantes para negociar com o Presidente da Rússia. “Não utilizaria essas palavras", disse, numa entrevista à canal de televisão France 3. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.