EM DIRETO | Levensky recebe ovação de pé e Lavrov é deixado a falar sozinho

E pelo sexto dia, a guerra continua. Um ataque a uma torre de televisão em Kiev, na capital ucraniana, provocou pelo menos cinco vítimas mortais. Ao final da tarde desta terça-feira, eram cerca de 300 os tanques bielorrussos que se aproximavam da fronteira com a Ucrânia, informaram os serviços secretos do país que está a ser atacado. Tudo isto acontece depois de várias delegações boicotarem o discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, na Conferência de Desarmamento. Acompanhe aqui todos os acontecimentos.