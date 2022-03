EM DIRETO | Já começou em Bruxelas a cimeira da NATO

No dia em que faz um mês que as tropas russas invadiram a Ucrânia, realizam-se, em Bruxelas, três cimeiras: a da NATO, da UE e do G7. Na antevisão dos encontros, nos quais o presidente ucraniano vai participar, Volodymyr Zelensky afirmou que é "nestas três cimeiras" que "vamos ver quem é amigo, quem é parceiro e quem nos traiu por dinheiro". De acordo com os dados da ONU, no primeiro mês de guerra morreram 977 civis, 81 dos quais crianças. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.