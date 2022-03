EM DIRETO | Guerra matou 139 crianças na Ucrânia

Já morreram 139 crianças desde o início da invasão russa, informa o gabinete do procurador-geral ucraniano, através do Telegram, e 205 ficaram feridas. As regiões de Kiev (65), Kharviv (53) e Donetsk (45) são as principais regiões com vítimas. Acompanhe aqui os acontecimentos ao minuto.