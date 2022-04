EM DIRETO | Filhas de Vladimir Putin vão sofrer sanções, confirma EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, informou esta quarta-feira que Portugal vai enviar para Ucrânia "material de guerra defensivo e ofensivo". A Casa Branca confirmou hoje que Marina Putina e Katerina Tikhonova, as filhas de Vladimir Putin, irão sofrer sanções, com a retirada do sistema financeiro norte-americano e com os seus ativos congelados. Acompanhe aqui os acontecimentos.