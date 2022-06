EM DIRETO | Fábrica de químicos em Severodonetsk sob "fogo pesado" russo, diz governador regional

Serhiy Haidai, governador regional de Lugansk, reportou esta segunda-feira que a fábrica de químicos de Azot na cidade de Severodonetsk está a ser intensamente atacada pelas tropas russas. De acordo com a Sky News, é estimado que sejam dentro do local cerca de 500 pessoas no local, incluindo 40 crianças. A área da fábrica continua sob "pesado fogo de artilharia", disse o governador. Acompanhe os principais acontecimentos.