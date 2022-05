EM DIRETO | China acusa ONU de ter "dois pesos e duas medidas"

O ministério dos Negócios Estrangeiros da China acusou esta sexta-feira o Conselho de Direitos Humanos de ter "dois pesos e duas medidas" na sequência de um voto a pedir uma investigação a abusos por parte da Rússia na Ucrânia. "Dois pesos e duas medidas [com base em motivações] políticas e as práticas seletivas estão a aumentar no Conselho. A razão pela qual a China votou contra a Ucrânia baseia-se na posição de princípio da China nesta questão", disse o porta-voz Zhao Lijan, em conferência de imprensa. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.