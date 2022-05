EM DIRETO | Bruxelas prepara embargo ao petróleo russo e Kremlin ameaça NATO

O ministro da Defesa russo avisou que os veículos carregados com armas da NATO com destino à Ucrânia são alvos a abater pelas forças armadas do Kremlin. Na União Europeia, Ursula von der Leyen anunciou novo pacote de sanções à Rússia que inclui "uma proibição total a todo o petróleo russo". Costa fez saber que aceitou convite para visitar Kiev. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.