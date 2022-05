EM DIRETO | Bruxelas preocupada que dependência da Europa esteja a ajudar Kremlin a financiar a guerra

A UE está preocupada que a sua dependência dos combustíveis fósseis russos esteja inadvertidamente a ajudar o Kremlin a financiar a invasão na Ucrânia. Estimativas, do ano passado, apontavam para que as receitas de petróleo e gás representavam 45% do orçamento da Rússia. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.