EM DIRETO | Ataque russo à base militar perto de Lviv matou 35 pessoas

Um ataque com foguetes a uma base militar perto de Lviv matou esta manhã pelo menos 35 pessoas. “Infelizmente, perdemos mais heróis: 35 pessoas morreram como resultado do ataque ao centro. Outras 134 estão no hospital com vários ferimentos”, lê-se num comunicado transmitido pelo Telegram. Acompanhe aqui a situação ao minuto.