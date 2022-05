EM DIRETO | A lição que o Kremlin tem de parender

O Kremlin parece ter aprendido a lição de não morder mais do que consegue mastigar. Após o falhanço em cercar Kiev e Kharkiv, seguido da incapacidade de isolar as forças ucranianas do Donbass inteiro, não conseguindo tomar Kramatorsk, a sua tática tem sido criar ‘caldeirões’ cada vez mais pequenos. Acompanhe aqui os acontecimentos da guerra ao minuto.