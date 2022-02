EM DIRETO | 2º dia de guerra na Ucrânia: Zelensky aponta dedo à Europa e critica falta de apoio

Foram vários os mísseis que atingiram a capital ucraniana durante a madrugada desta sexta-feira. Ao fim da manhã, Kiev já tinha sido invadida por tropas russas, tendo sido ouvidos tiros perto do edifício do governo. Em conferência de imprensa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que o objetivo do país era "libertar a ucrânia do militarismo e do nazismo". O Presidente ucraniano mostrou já disponibilidade para conversar com Putin. Acompanhe aqui todos os acontecimentos.