Benfica empata em casa frente ao Ajax

O SL Benfica conseguiu alcançar o empate no Estádio da Luz, frente ao Ajax, na primeira mão dos oitavos-de-final, por 2-2.

Tadic abriu o marcador e colocou os neerlandeses aos 18 minutos, mas um autogolo de Haller, aos 25 minutos, colocou o jogo em empate a uma bola.

Ainda assim, o jogador do Ajax redimiu-se logo de seguida, aos 29 minutos, voltando a colocar os neerlandeses na frente do marcador. O resultado manteve-se até aos 72 minutos, quando Yaremchuk conquistou o empate, que se manteve até ao fim do tempo regulamentar.

Assim, os ‘encarnados’ viajam em patamar de igualdade para os Países Baixos, onde tem jogo marcado com o Ajax a 15 de março.