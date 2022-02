A vitória da "maioria do diálogo"

Na última década os efeitos da disrupção provocada pela intervenção da troica, na sequência da maioria absoluta de Sócrates, a solução criativa da coligação das esquerdas e os efeitos da pandemia deixaram os cidadãos, as instituições e as empresas exauridas. Esta triste saga levou a maioria dos eleitores a optar pela continuidade como pressuposto imperecível da estabilidade prometida à exaustão. Não basta, porém, mudar a retórica do embrulho.

António Costa alcançou o desígnio da “maioria absoluta” através de uma crise política ilusória. A bipolarização fictícia, a tentativa de conotar o maior partido da oposição à extrema-direita e as sondagens enganadoras, influenciaram o eleitorado, criando uma pressão no voto útil à esquerda que se mobilizou. Foram bem exploradas a fragmentação e radicalização da direita com a vitimização e dramatização absurda, criando o medo nos eleitores.

E estratégia exímia utilizou ainda a demagogia, ajustando a encenação, a semântica e a acrimónia para manter a bolha mediática, tendo sido decisivo o papel de um influente consultor de comunicação com experiência em outras maiorias absolutas. Porém, a vitória de António Costa não deixa de ser surpreendente, tendo em conta os desvios da governação. E sendo genial na arte de inventar soluções criativas, só poderá reconquistar credibilidade se deixar de mistificar a realidade, reinventar o que vai dizendo, distorcer o que os outros dizem e dissimular a sua sobranceria empática.

Nas legislaturas anteriores assistiu-se com passividade aos tiques de autoritarismo e mistificação da realidade utilizando o mimetismo, sendo evidentes a falta de humildade política e aversão ao escrutínio. A inépcia e a inaptidão em vários sectores refletiu-se na erosão da autoridade do Estado. E na forma anacrónica como foi encarado o processo de degradação das forças de segurança e das forças armadas.

A vitória da “maioria absoluta” é inquestionável e pode ser histórica. Mas corremos o risco de um inverno democrático, tendo em conta o padrão de governação dos últimos anos e a pérfida experiência das anteriores maiorias absolutas. Na verdade com maioria relativa assistimos incrédulos à falta de transparência, ao desprestígio das instituições, à arrogância e arbitrariedade num exercício político degradado com base no improviso.

Ora, não é difícil perspectivar que estes comportamentos tendem a agravar com maioria absoluta, que pode inebriar quem detiver cargos de poder. Existe, por isso, o risco do próximo Governo conseguir condicionar o desejável escrutínio do Parlamento – com uma oposição fragilizada- das instituições, das entidades reguladoras e dos media. O fim dos governos começa quando deixam de ouvir a crítica.

Além do mais, mesmo com predisposição para o diálogo existem constrangimentos ao entendimento de regime, que é essencial aos compromissos para as reformas e a paz social. Mas este é o verdadeiro problema do próximo Governo. As agendas reformistas não são do agrado do partido que o suporta, pois está escorado na clientela que domina o aparelho de Estado com forte corporativismo e capturado por importantes interesses económicos e financeiros.

Aliás, como bem sabe o próximo primeiro-ministro as reformas estruturais levam tempo a serem elaboradas e implementadas. O seu sucesso depende da vontade política e liderança responsável, da aplicação eficiente dos recursos financeiros disponíveis, do alargado consenso social, da capacidade de mobilização e o empenhamento concertado da sociedade civil e do Estado. Só assim será possível tornar o País mais próspero e socialmente mais justo e um tecido empresarial mais produtivo.

No entanto, a vontade do eleitorado expressa nas urnas só poderá ser concretizada, se António Costa tiver o talento para transformar a oportunidade única numa efectiva reconfiguração do campo de acção política – alimentada pela reflexão da sociedade civil - sem o qual se perde o ensejo.

Com efeito, seria imperdoável desperdiçar a oportunidade para o País se libertar dos dogmas e políticas enviesadas que nas últimas décadas conduziram a um débil crescimento económico e degradação institucional e social. Não basta o eleitorado querer. É preciso saber fazer acontecer. O crescimento não se promete nem se promove por decreto. E no final da legislatura não terá desculpa se não conseguir “tirar o País da cauda da Europa”.

O País já devia ter mudado de rumo pela força da razão. Mas a falta de maturidade política tem impedido a discussão do que é estrategicamente decisivo. O resultado eleitoral deixa antecipar que os portugueses têm expectativas num novo ciclo político, que permita a reversão do débil crescimento e da enorme pobreza. Para isso, é necessário um programa mobilizador, competência e liderança exigente.

Contudo, não basta prometer um Governo reduzido e ágil. É necessário pensar um novo modelo de governação eficiente e participado, que assegure a gestão estratégica integrada e optimizada por comunicação institucional coerente. Deve reflectir a natureza transversal dos desafios que enfrentamos, que exigem convergência de diferentes políticas públicas e cooperação entre os diversos serviços e agentes numa conjuntura adversa. E garantir transparência e responsabilização na prestação de contas.

Acontece que um novo tipo de orgânica privilegiando as unidades de missão só resulta se estiver ancorado numa Estratégia Global do Estado ainda não formulada, permitindo integrar as estratégias sectoriais, de forma a dar continuidade às opções assumidas com um imprescindível amplo consenso entre as forças partidárias, a concertação social e a sociedade. E enquadrar as reformas estruturais referidas. O Presidente da República podia já ter sido um facilitador na promoção deste desígnio nacional.

António Costa na hora da sua inesperada vitória para pacificar o eleitorado disse o contrário do que fez ao falar de “maioria do diálogo”. Mas é muito difícil abrir “portas sem maçanetas”! E muito menos a quem se distinguiu a derrubar muros, a erguer outros e a destruir pontes. A capacidade de diálogo não se apregoa em autoelogio. Pratica-se!

Ficará para a história a frase “palavra dada, palavra honrada” pela prova inequívoca que pertence a uma elite política que faz promessas, sabendo que não vão ser cumpridas e não são devidamente escrutinadas. É necessário dar crédito e autoridade à razão para que o acaso se não constitua soberano.

Vivem-se tempos de muita inquietação e incerteza, que vão exigir organização, competência, coragem nas decisões com a melhor informação disponível. E lideranças responsáveis com capacidade de agregar e dialogar para recuperar o País. Caso contrário mais cedo do que tarde poderá ser desperdiçada a vitória da “maioria do diálogo”.